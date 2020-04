Die mit AnnenMayKantereit und ohne Schuhe

2+1=4. Johannes + Waleria lernen in dieser Folge das kleine Einmaleins. Denn es geht um AnnenMayKantereit, eine Band, die aus vier Personen besteht, aber nur drei Nachnamen im Bandnamen hat. Eine Frage dazu steht allerdings auf dem Index der verbotenen Interviewfragen, findet Walerija. AMK waren sowohl bei ihr als auch bei Johannes auf der Interview-Couch, allerdings mit ein paar Besonderheiten: Bei Walerija waren Malte und Severin in ihrem Format „Scratched“ (DASDING.de) am Start. Johannes hatte Besuch von Christopher und Henning - und die wollten Johannes' Stamm-Format "Song-Tindern" nicht so gerne machen. Also gab es ein anderes Interview und in unserer Folge heute kommt irgendwie die komplette Band zu Wort - wenn auch aus unterschiedlichen Interviews. Außerdem geht es um die Frage, wie es ist, wenn unerwartet nicht der Sänger der Band vorbeikommt und warum AnnenMayKantereit im besten Sinne eine rumpelige Band ist.



Wenn ihr für unsern kleinen rumpeligen Podcast ein bisschen Liebe übrig habt dann bewertet uns gerne bei Apple Podcasts (falls ihr das nutzt) oder schickt uns eine Sprachnachricht. Was ihr an unserem Podcast mögt oder was wir besser machen sollen oder ob ihr eure Freunde vermisst. Alles erlaubt und Kritik ist auch Liebe! Wir freuen uns auf eure Whatsapp-Nachricht an die 0172 10 10 951. Und denkt dran: Stichwort „Delfin“ dazu.