Die mit Billie Eilishs Mama und dem braunen Lackschuh

Die erste Folge Endorphine für Delfine und gleich so einen Special Guest: Billie Eilishs Mum (und Billie). Aber von vorne: Walerija hat Billie Eilish für ihr Interview-Format „Scratched“ (DASDING.de) getroffen und sich mit ihr ziemlich gut unterhalten. Was so wirkt wie ein Gespräch unter Freunden war in Wirklichkeit in einem kleinen Backstage-Raum in Frankfurt, kurz vor dem Konzert. Und während des gesamten Interviews waren Billies Mama und ihr Bruder Finneas mit dabei.

Das klingt alles ziemlich awkward – und das war es am Anfang auch. Genau wie englische Wörter in deutschen Sätzen, findet Johannes. Der macht dafür lieber einen Delfin nach. Cringe. Damit wir in den nächsten Folgen schönere Delfine zu hören bekommen schickt euren Delfin-Sound per Sprachnachricht an die 0172 10 10 951.