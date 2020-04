Die mit Corona und ohne Gäste

Walerija und Johannes' Endorphin-Level hält sich "aufgrund der aktuellen Lage" momentan in Grenzen. Und als brave Delfine, die schön zuhause bleiben schwimmen wir gerade höchstens auf der Desinfektions- und Interview-Absage-Welle. Wir stellen uns in dieser Folge die Frage: Was macht man jetzt als Interviewer ohne Interviews? Und müssen wir jetzt überhaupt auch noch über den Coronavirus sprechen? Und wer hätte gedacht, dass Jürgen Klopp die perfekte Antwort darauf findet? Wenn euch auch die sozialen Kontakte fehlen und ihr die Quarantäne-Zeit nutzen wollt, um noch mehr zu uns und den Interviews zu erfahren, schickt uns eine Sprachnachricht an die 0172 10 10 951 - und immer schön "Delfin" dazu schreiben.