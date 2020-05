Corona! Das musste am Anfang kurz raus, damit ist das schonmal erledigt. Denn unser Podcast heute geht um ein Scratched Interview per Video-Call mit Fynn Kliemann. Der saß zum Gespräch mit Walerija zu Hause auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer. Morgens um neun, halb verschlafen (Fynn) und ganz verschlafen (Walerija) haben die beiden über die Lyrics auf seinem neuen Album „Pop“ gesprochen und es wird deep. Denn könntet ihr alles, wirklich alles hinter euch lassen und ganz neu anfangen? Walerija und Johannes können und wollen das nicht. Fynn übrigens auch nicht. Der hatte zum Zeitpunkt des Scratched-Interviews (DASDING.de) eh nicht so viel Zeit für Gedankenspiele, sein Hund hat in der Nacht vorher in die Bude gekotzt. Johannes als 48-jähriger Hundepapa kann da ziemlich relaten und packt die beste Hundegeschichte aller Zeiten aus. Kleiner, gemeiner Cliffhanger: Hund, Bus, Schule, Lehrerzimmer.



PS: DANKE PAULA, DEIN DELFIN-GERÄUSCH IST DER HEIMLICHE STAR DIESER FOLGE.

Wenn ihr Walerija und Johannes auch in Ekstase versetzen wollt: Erzählt euren Freunden von diesem Podcast und schickt uns eure beste Delfin-Imitation an die 0172 10 10 951. Stichwort "Delfin" dabei nicht vergessen.