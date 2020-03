Die mit Sido und den 5 Minuten auf dem Klo

„Wie alt bist du eigentlich?“ ist vielleicht die unangenehmste Frage, die dir dein Interviewgast vor dem Gespräch stellen kann. Liebe Grüße gehen raus an Sido! Walerija hat ihn für das YouTube-Format „Scratched“ (DASDING.de) getroffen und damit einen musikalischen Sprung in ihre Teenager-Jahre gemacht.



In dieser Folge „Endorphine für Delfine“ nehmen Walerija und Johannes euch mit in einen Backstage-Raum vor dem Sido-Konzert und lassen einen Blick in ihre dunkle Seele zu. Lieber eine Kamerafrau sterben lassen als eine gute Antwort abbrechen. Bei einem Sido-Interview lernt man halt was fürs Leben! Euer Lebensmotto und eure Delfin-Imitation könnt ihr wie immer direkt in unser Ohr schicken: 0172 10 10 951 ist unsere Whatsapp-Nummer!