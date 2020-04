Kennenlernen im Delfinarium

„Wat, wer bist du denn?!?“ In dieser Folge „Endorphine für Delfine“ geht es ums Oberthema Kennenlernen! Für den ersten Eindruck gegenüber den Interviewgästen bleiben Walerija und Johannes (DASDING.de) oft nur ein paar Sekunden. Andersrum aber genauso. Zwei Faktoren fallen dabei besonders auf: 1) Wie groß ist der Star eigentlich so in Wirklichkeit? Kann er die Decke ohne Leiter tapezieren oder könnte er noch in der Kinderabteilung shoppen? Und 2) Wie viele Leute schleppt der Gast eigentlich so mit? Kleinbus mit vier Managerinnen, drei Maskenbildnern und zwei Leuten vom Plattenlabel oder kommt er allein mit dem Fahrrad? Und natürlich lernen sich auch Walerija und Johannes in dieser Folge noch besser kennen. Und ihr sie auch! Wieso Walerija als Kind eine ganz schöne Superstreberin war, Johannes sie im Dixiklo einsperren will und wieso er vielleicht die Nacht seines Lebens mit Felix Kummer verpasst hat, hört ihr in dieser Folge. Euch wollen wir auch besser kennen lernen. Hier: 0172 10 10 951 ist unsere Whatsapp Nummer – Schickt uns, welchen Star ihr gerne mal kennen lernen wollt oder wie „Chips, Cola, verhext“ bei euch so hieß.