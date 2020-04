Ihr habt uns bei Instagram intime Fragen gestellt und in dieser Mahlzeit-Folge giben wir euch die Antworten. 3 Fragen von euch an Pesh und 3 Fragen an Phil. Außerdem reden wir über den schrecklichsten Stand Up Auftritt aller Zeiten, der trotzdem freaking amazing war und warum Raketen eigentlich so komische Namen haben. Viel Spaß!