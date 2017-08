"Dreckig, dunkel, eklig" Der Kanalinspekteur im Vorurteils-Check

Dreck, Ekel, Dunkelheit – das denken viele, wenn ums den Beruf "Kanalarbeiter" geht. Aber ist das wirklich so? Wir klären das im Vorurteils-Check!

Vor Ratten hat er keine Angst und auch an die üblen Gerüche hat er sich gewöhnt: Daniel (30) ist seit 12 Jahren Kanalinspekteur in Freiburg.

Am liebsten sitzt er in seinem Kamerawagen und steuert von oben das Kamerafernauge, das die Kanäle abfährt und sie auf Schäden checkt. Tatsächlich verbringt er viel mehr Zeit an der frischen Luft als unten in den Kanälen. Da muss er dank der modernen Technik nämlich kaum noch hin.

Daniels Job ist High-Tech

Auf Tablet und Laptop hat er über eine App das gesamte Freiburger Wassernetz im Blick: Rohrdurchmesser, Kanalart, Haushaltsanschlüsse – er sieht alles.

Das unterirdische Netz ist etwa 730 Kilometer lang und besteht aus Abwasser-, Regenwasser- und Mischwasserkanälen – dorthin fließen Abwasser und Regenwasser zusammen.

Das Regenwasser wird in Bäche und die Dreisam zurückgeleitet, das Abwasser fließt bis zur Kläranlage nach Forchheim.

Unter der Erde kann es gefährlich werden

Nur wenn er ein Problem von oben nicht lösen kann, muss Daniel runter in die Kanalisation. Sicherheit und Hygiene sind dabei wichtig. Damit er nicht abrutscht, ist er angegurtet, seine Kollegen sichern ihn.

Auch das lebensrettende Gaswarngerät hat er immer dabei. Es piepst, wenn sich gefährliche Gase ausbreiten – dann muss er sofort an die Oberfläche.

Fürs Arbeiten im Dreck gibt es extra Geld

Weil es manchmal doch ganz schön dreckig werden kann, bekommt Daniel die sogenannte "Schmutzzulage". Das Gehalt eines Kanalarbeiters hängt von Tätigkeit und Region ab, kann aber bei bis zu 2800 Euro brutto liegen.

Diesen Herbst beginnen etwa 250 junge Menschen in ganz Deutschland ihre dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Einer von ihnen wird in Freiburg anfangen.