Fotoshootings, Haute Couture, Konkurrenzkampf! Mittendrin: Cäcilia. Auch nach Germany's next Topmodel will die 19-Jährige ihren Modeltraum verwirklichen.

Wochenlanger Kampf um den Titel "GNTM"

Laufsteg rauf, Laufsteg runter: Wochenlang hat Cäcilia um den Titel "Germany's next Topmodel" gekämpft. Am Ende landete sie auf Platz 3. Sie war die jüngste Finalistin in der Staffel. Für die Castingshow hat die 19-Jährige viel aufgegeben: ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin und ihre Wohnung in Freiburg. Bereuen tut sie das nicht.

Die Zeit bei Germany's next Topmodel war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe so viel gelernt und bin einfach erwachsener geworden. Cäcilia

Vom Bundesfreiwilligendienst auf den Laufsteg

Mittlerweile lebt Cäcilia bei ihrer Mutter in der Schweiz und startet jetzt als Model und Influencerin durch.