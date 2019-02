Wohin fürs erste Date in Freiburg? In deiner Lieblingsstadt gibt es so viele schöne Orte dafür. Wir haben die besten Datingspots für dich rausgesucht!

1. Schöne Aussicht auf dem Schlossberg



Der Schlossberg ist der Klassiker unter den Datingspots. Auf Freiburgs Hausberg seid ihr bei eurem ersten Date schnell hochgelaufen und könnt eine hammer Aussicht genießen. Nach dem anstrengenden Aufstieg könnt ihr euch oben ein Picknick gönnen. Vielleicht habt ihr Glück und es gibt auf dem Kanonenplatz ein Konzert oder es wird Lindy Hop getanzt.

2. Romantisch Daten am Waldsee

Hier wird auch oft geheiratet, liegt vielleicht an dem romantischen Pavillon. Wenn das kein gutes Zeichen ist?! Wer großen Hunger hat, kann hier im Restaurant auch Sonntags direkt am Wasser brunchen. Auch Ruderboot fahren kann man auf dem kleinen See.

3. Ein Spaziergang am Seepark gefällig?

Der Flückinger See im Seepark hat so einiges für ein erstes Date zu bieten: Einen Aussichtsturm, eine Bootsvermietung und Picknick-Plätze. Wer baden gehen will, kann gemeinsam von der Fußgänger-Brücke direkt in den See hüpfen. Einmal um den See laufen ist natürlich auch eine Möglichkeit, da gibt es viel zu sehen.

4. Schöner Blick von der Blauen Brücke

Der wohl zentralste Ort in Freiburg für ein erstes Date: Die Wiwili-Brücke beim Hauptbahnhof kann man erklettern und dort den Sonnenuntergang anschauen - wer sich traut. Offiziell ist es aber nicht erlaubt, also: Auf eigene Verantwortung.

5. Der erste Kuss an der Dreisam?

An der Dreisam gibt es viele romantische Ecken, die sich für ein erstes Treffen eignen. Besonders schön finden wir die Dreisam da, wo sie naturalisiert ist, in Höhe der Sport-Uni. Wer gemeinsam etwas Action will, kann kleine Steinhügel bauen. Mal schauen, wie hoch euer Turm wird. Bei dem nächsten Date könnt ihr dann schauen, ob der Steinhügel noch steht.

6. In der Gerberau Seele baumeln lassen

Hier könnt ihr dem Krokodil bei eurem Date einen Besuch abstatten oder durch die Gassen spazieren und die kleinen Geschäfte bewundern. Auf dem Augustinerplatz kann man sich wunderbar zu zweit ein Eis gönnen.

7. Immer tolle Stimmung am Platz der alten Synagoge

Hier kommt keine Langeweile auf: Entweder du holst dir mit deinem Date ein Eis und setzt dich auf den Platz oder ihr schaut den Skatern zu, wie sie ihre Tricks machen. Sonnenuntergang inklusive! Ein Geheimtipp: Manchmal gibt es hier eine Silent Disco oder spontane Tanzstunden!

8. Ländliches Glottertal: Ruhe genießen

Ihr wollt lieder etwas raus aus Freiburg? Vielleicht ins Glottertal? Hier könnt ihr tolle Spaziergänge machen oder wandern. Am besten packt ihr die Picknick-Decke gleich mit ein!