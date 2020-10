Knatternde Mofas, Fahrtwind und die Landschaft zieht vorbei - Nico liebt es mit seiner Mofagang durch den Schwarzwald zu cruisen. Natürlich stilecht mit Jeans-Kutte und Aufnähern.

Herkules M5, Baujahr 1979, roter Lack - das ist Nicos Stückchen Freiheit auf zwei Reifen mit Motor. Vor zwei Jahren hat er gemeinsam mit seinen Freunden den Mofaclub "MC Bittenbach Latschis" gegründet. Seitdem tourt die etwa 13-köpfige Mofa-Crew alle zwei Wochen durch den Schwarzwald - mit 6PS, vollem Tank und ihren Oldtimer-Mofas. Die Fahrzeuge sind zum Teil 30 bis 50 Jahre alt. Pannen sind also vorprogrammiert.

1.200 Kilometer lange Mofa-Tour in den Westerwald

Die krasseste Tour der Crew war im Sommer 2020. In rund acht Tagen sind Nico und seine Mofa-Kumpels in den Westerwald und zurückgefahren. Neun Stunden täglich auf dem Mofa sitzen, das war nicht so easy. Aber weder Mofa noch Fahrer haben schlapp gemacht. Für Nico war das ein ganz besonderes Erlebnis und ein willkommener Tapetenwechsel zu seinem Berufsalltag als Steuerfachangestellter. Asphalt rocken statt Papierkram erledigen.



Rockerclub-Klischees? Nein, Danke.

Egal ob Frau oder Mann, jeder kann bei den MC Bittenbach Latschis Mitglied werden. Hauptsache: Das Mofaherz schlägt für 25 Stundenkilometer. Erkennungszeichen der Gang ist übrigens eine Jeans-Kutte mit eigenem Logo: zwei Löffel für Löffingen und ein Mofa-Kolben.

Das Logo des MC Bittenbach Latschis besteht aus zwei Löffeln und einem Mofa-Kolben.