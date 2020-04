Ob für andere einkaufen, Spargel stechen oder Desinfektionsmittel statt Schnaps herstellen: Diese Freiburger*innen zeigen, wie sie während der Corona-Krise helfen.

Mara und Linn helfen beim Einkaufen

Wasserkisten und Klopapier holen oder mal eben einen Brief einwerfen: Mara und Linn aus Zarten bei Freiburg gehen ehrenamtlich für ältere Menschen in den Supermarkt, zur Apotheke oder Post. So können Senioren, die wegen des Coronavirus zur Risikogruppe gehören, entspannt zu Hause bleiben. Im Video siehst du die Zwei in Action:

Das Coronavirus hat krasse Einschränkungen gebracht - auch nach Südbaden. Hier erzählen junge Freiburger*innen, wie sich ihr Leben seit Mitte März verändert hat. Anita Westrup, Instagram , 14.4.2020, 14:00 Uhr

Benni erntet freiwillig Spargel

Normalerweise arbeitet Benjamin als Küchenchef in Maulburg. Da er durch die Corona-Krise jetzt in Kurzarbeit ist, hat er beschlossen, freiwillig beim Spargelstechen mitzuhelfen. So spart er sich das Fitnessstudio und bekommt eine ganz andere Wertschätzung dem Spargel gegenüber. Check Benni´s Engagement hier im Video:

Für mich ist es keine Option, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Benni, Erntehelfer

Home Office extrem: Alex schweißt daheim

Alex arbeitet als Industriemechaniker bei FAB in Waldkirch. Eigentlich kein klassischer Home Office-Job. Eigentlich...

Destillateurin Claudia stellt Desinfektionsmittel her

Claudia gehört zu den besten Schnapsbrennerinnen Deutschlands. In der Corona-Krise hat ihr Betrieb umgestellt: Statt Obstbränden wird jetzt Alkohol für Desinfektionsmittel hergestellt. Sie findet es gut, so auch einen Beitrag gegen die Pandemie leisten zu können:

Clara Löffler brennt normalerweise feine Obstbrände in Staufen. In der Coronakrise hat die Brennerei aber beschlossen, dass sie 12.000 Liter hochprozentigen Alkohol aus den eigenen Beständen gewinnen will, der dann von einer Spezialfirma zu Desinfektionsmittel für die Uniklinik und anderen medizinischen Einrichtungen in und um Freiburg verarbeitet werden soll. Hilfe der besonderen Art! . . . #staufen #südbaden #schladerer #desinfektionsmittel #kirschwasser #obstbrände #destillation #corona #coronahilfe #uniklinikfreiburg #freiburg #freiburgimbreisgau unserfreiburg, Instagram , 7.4.2020, 17:00 Uhr

Du willst dich in der Corona-Krise auch engagieren? Hier findest du ein paar Links, bei denen du dich melden kannst:

https://www.daslandhilft.de/

Lokalverein Innenstadt

Der Verein in Oberlinden 3 bietet Einkaufs- und Besorgungsdienste an.

Kontakt: info@lokalverein.de

Malteser Hilfsdienst

Kostenloser Einkaufs- und Besorgungsservice in Supermärkten und Apotheken. Dazu Vermittlung von Nachbarschaftshilfe (Gassi-Gehen)

Kontakt: 0761/4552527.

Studentische Nachbarschaftshilfe

Eine Gruppe von Studierenden möchte ältere, hilfsbedürftige Nachbarn unterstützen.

Kontakt: julia_leh@gmx.de