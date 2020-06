Was machen die Bilder aus den USA mit jungen Amerikanerinnen und Amerikanern in Freiburg? Wie fühlt sich das an? Antworten darauf bekommst du von Nyla und Kyla in unserem IGTV-Video.

Nach den Ereignissen um den brutalen Tod von George Floyd: Kyla und Nyla erzählen wie es ihnen geht, was sie aktuell am meisten bewegt und warum sie jetzt lieber in den USA wären. Robert Wolf, Instagram , 17.6.2020, 17:04 Uhr