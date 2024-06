Kick it like DASDING – Wir schießen euch zur EM

Ihr + DASDING = euer perfekter Fußball-Sommer ⚽ Wir verlosen Tickets für die UEFA EURO 2024 Spiele in Stuggi 🤝 Was ihr dafür machen musst, erfahrt ihr hier!

Ihr habt Bock die UEFA Fußball Europameisterschaft 2024 im Stadion zu erleben, aber kein Ticket für ein Spiel? We got you! DASDING haut Tickets für alle Matches in Stuttgart raus:

2x2 Tickets Slowenien – Dänemark am 16.06.2024 in Stuttgart

am 16.06.2024 in Stuttgart 2x2 Tickets Deutschland – Ungarn am 19.06.2024 in Stuttgart

am 19.06.2024 in Stuttgart 2x2 Tickets Schottland – Ungarn am 23.06.2024 in Stuttgart

am 23.06.2024 in Stuttgart 2x2 Tickets Ukraine – Belgien am 26.06.2024 in Stuttgart

am 26.06.2024 in Stuttgart 2x2 Tickets Viertelfinale am 05.07.2024 in Stuttgart

Torwand im Studio: So funktioniert das Gewinnspiel

Wann? Das Gewinnspiel startet am Montag, den 10. Juni 2024 und endet am 4. Juli 2024. Um mitzumachen, musst ihr euch unten über das Formular anmelden. Immer am Tag vor einem Spiel wird unter den ganzen Anmeldungen für's Torwand-Schießen jemand ausgelost. Bei "Morgens klarkommen" wird dann live gezockt: Der oder die Auserwählte, sagt welcher Host auf die Torwand im Studio schießen soll – der hat dann drei Versuche. Trifft der Host die Torwand, gewinnt die teilnehmende Person die Tickets. Wenn nicht, dann wird in der nächsten Stunde noch mal gespielt.

