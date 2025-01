Schneeabenteuer in Finnland erleben oder ab ins Hawaii Europas - die Azoren. DASDING gönnt euch eure Traumreise! Jetzt anmelden 👇

We know: Der Winter in Deutschland ist nass und grau, der Start ins neue Jahr vielleicht holprig... Und an Urlaub ist irgendwie auch noch nicht zu denken... We got you! 💛

Lieber Finnland oder Azoren?

Ihr haut auf unseren Nacken ab! Entweder Winter in geil in Finnland oder aufs Hawaii Europas auf den Azoren... Ihr schlaft in einem Glas-Iglu oder Chalet, nachdem ihr mit Rentieren durch eine Landschaft voll Schnee gedüst seid... Oder beobachtet Wale und Delfine auf dem offenen Meer und chillt auf einer Insel mitten im Atlantik.

Hier könnt ihr euch anmelden!

Das gibt es zu gewinnen:

Wir hauen zwei Reisegutscheine für jeweils zwei Personen im Wert von je 3.000 EUR raus!

Azoren Finnland 🌴 Flug inkl. Gepäck

🌴 Hotel-Übernachtung in Ponta Delgada

🌴 Wal- und Delfinbeobachtungstour auf dem offenen Meer ❄️ Flug inkl. Gepäck

❄️ Unterkunft nach Wahl: Hotel, Glas-Iglu oder Chalet

❄️ Inkl. Rentier-Safari durch die Winterlandschaft

Unterstützt von IKK Südwest.

So könnt ihr gewinnen:

First steps first: Ihr meldet euch unten im Formular an und wählt aus, welche Reise ihr gewinnen möchtet: Finnland ODER Azoren.

Mit eurer Anmeldung habt ihr eingecheckt und die Möglichkeit mit uns zu zocken, wenn wir euch anrufen. Beim Quiz im Radio geht's dann drum:

👉 Wollt ihr nach Finnland, müsst ihr möglichst viele Fragen RICHTIG beantworten.

👉 Wollt ihr auf die Azoren, müsst ihr möglichst viele Fragen FALSCH beantworten. (Die falsche Antwort muss trotzdem zur Frage passen.)

Bis zum 31. Januar zocken wir mit euch und sammeln, wer die meisten Punkte hat. Die Gewinner*innen für die Reisen nach Finnland und die Azoren werden dann an diesem Tag bekanntgegeben. Ihr solltet also telefonisch erreichbar sein!

❗Ihr dürft euch nur einmal registrieren. Mehrfache Anmeldungen führen zum Ausschluss❗

Hier kommt ihr zu den Teilnahmebedingungen