Eine Woche DASDING Hüttengaudi für dich und deine Freunde: Mit bis zu 12 Leuten könnt ihr in der Hütte die beste Silvesterparty eures Lebens feiern - for free!

Jeder hat diesen Traum einmal mit seinen Freunden auf einer richtig nicen Hütte Silvester zu feiern - und wie oft hat man das schon hinbekommen? Richtig! Deswegen übernehmen wir die Hütten-Orga.

🎆 Das gewinnst du bei der DASDING Hüttengaudi 🎆

Eine ganze Woche - vom 28. Dezember bis 4. Januar - verbringst du mit deiner Gang in einem Luxushaus in La Tzoumaz, in der Schweiz. Bis zu 12 Personen passen rein. Es gibt sechs Schlaf- und Badezimmer - genug Platz, um sich für Silvester aufzustylen und seinen Kater auszuschlafen. Im Wellnessbereich mit Sauna und Whirpool könnt ihr relaxen und planschen. Der Fernseher hat Netflix für entspannte Filmabende. Fürs pefekte Instagram-Pic gibt's von der Hütte aus einen wahnsinns Ausblick ins Tal. Ansonsten ist die Küche vollausgestattet mit Spül-, Waschmachine und sogar Trockner - wenn ihr zu lange im Schnee wart.

So kannst du mit deiner Gang gewinnen

1️⃣ Dich und deine Gang im Formular anmelden

2️⃣ Radio hören!

3️⃣ Immer um kurz nach 7, kurz nach 10 und kurz nach 16 Uhr rufen wir ein Mitglied aus einer der angemeldeten Gangs auf

4️⃣ Diese Person ruft SOFORT bei uns an:

07221 300 555

5️⃣ Schafft sie es innerhalb eines Songs uns anzurufen, ist die Gang im Finale - schafft sie es nicht, ist die ganze Gang raus

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Melde dich mit deiner Gang zur DASDING Hüttengaudi an 👇