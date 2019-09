Ein geiler Ski- & Boardertrip direkt vor Weihnachten. In den französischen Alpen. Eine Woche lang. Beste Pisten, geile Party, Unterkunft mit Wellnessbereich. Genau DAS gewinnst du bei uns.

DIESES GEWINNSPIEL IST BEENDET 😉

Nur mal kurz zum Mitschreiben: Wir schicken dich eine Woche lang, vom 15.-22.12.18, mit einer Begleitung deiner Wahl zur Ski & Boarderweek nach Val Thorens in Frankreich. Eines der höchsten und damit auch der schneesichersten Skigebiete Europas! Wir haben alles für euch klar gemacht: Anreise, Liftpass, Eintritt zu allen Events der Ski & Boarderweek und natürlich ein fettes Apartement direkt an der Piste - inklusive Wellness-Bereich! 😍

Das erwartet dich in Val Thorens:

Ihr brettert den ganzen Tag auf den besten Pisten rum, könnt euch von den Pros ein Freestyle-oaching geben lassen oder euch in der Fun Sport Area mit nem Bungee Katapult in die Höhe schießen lassen. Und nicht nur tagsüber zerlegt ihr das Skigebiet: Abends stehen Clubpartys, Après Ski und Open Air-Konzerte mit fettem Line Up (u.a. Marsimoto Soundsystem) an. Oder aber ihr chillt einfach sehr hart im Wellnessbereich. Und das Beste: Das Ganze ist für euch komplett for free! 🤑

So kannst du deinen Trip zur Ski & Boarderweek gewinnen:

Du trägst dich einfach nur mit deinen Daten unten im Formular ein. Mit ein bisschen Glück rufen wir dich an und dann wird gezockt. Es ist ganz easy: Wir haben den frühsten Adventskalender der Welt gebastelt. Er ist nicht besonders hübsch und hat auch nur zwei Türchen. Du entscheidest dich für Türchen 1 oder 2 und mit ein bisschen Glück liegst du richtig und hast dir das Türchen mit dem fetten Ski- & Boadertrip drin gesichert. 🙌

Wichtig: Die Ski & Boarderweek findet vom 15. bis 22. Dezember statt. In dieser Woche solltest du also Zeit haben.😉

Diese Aktion wird unterstützt von E&P Reisen und Events GmbH.