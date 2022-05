Hier reden Wir! Frauen! Ohne unterbrochen zu werden! - über Rap, Brüste, Bäuche, Insta Roboter, die “Bitch Bibel” und “Brust raus” - Momente, die zeigen, was in uns Frauen steckt.

Hallo YouTube! Ich bin Walerija und ihr könnt euch ab jetzt schonmal jeden Freitag ganz dick und rot im Kalender markieren! Denn jeden Freitag gibt es eine neue Folge BRUST RAUS!

In den Rubriken "Woman of the Week", "Aufreger der Woche", "Props der Woche" oder "Feierbare Releases" lassen wir die Woche zusammen mit euch nochmal Revue passieren. Was ging eigentlich so ab? Warum haben wir uns aufgeregt? Welche Songs feiern wir gerade und wieso? Über welche tolle Frauen sollten wir noch viel mehr sprechen?

Und ganz wichtig: Wir möchten ganz viele BRUST RAUS Momente sammeln. Meine. Eure. Die von unseren "Women of the week". Einfach alle. Momente, die uns stolz machen und die zeigen, was in uns Frauen steckt.

Abonniert doch schonmal den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr kein Video verpassen KÖNNT. Und kommentiert doch schon mal euren BRUST RAUS Moment in die Kommentare. Der wird hier nämlich für eine Weile stehen bleiben.

Ich freue mich SEHR auf euch.

xxx Walerija