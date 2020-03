Von Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr hörst du bei uns im Radio die DASDING Morningshow.

Für dich stehen Nette & Lukas oder Cora & Benedikt extra früh auf und versorgen dich mit den wichtigsten Infos des Tages und der besten Musik für deinen Start in den Tag.

Hier die Handynummer zur Morningshow 📲

Unsere Moderatoren sind für dich da und freuen sich natürlich über eine Nachricht von dir.

Über die 0172 10 10 951 landest du direkt per WhatsApp bei unseren Moderatoren.

P.S. Sprachnachrichten hören unsere Moderatoren natürlich auch alle ab - EGAL WIE LANG! 😅

Das erwartet dich in der Morningshow 🌟

Gute Laune Gute Laune steckt an und deswegen gibt es in der Moningshow jeden Tag Themen, die die Laune heben!



Ernst... und wichtig Wir reden auch über ernste Themen, die die Welt und vor allem dich bewegen. Depressionen, Ehrenamt, Politik und viele weitere Themen findest du regelmäßig in der DASDING Morningshow.



News - verständlich In der Morningshow bekommst du alle Infos für den Tag und zwar so, dass du es easy verstehst und in der Mittagspause gut mitreden kannst.



MUSIK Wir sind nicht nur da zum reden, sondern liefern dir natürlich auch geile Musik! Neue Songs oder auch mal ein älterer Thowback-Track ist - alles in der Morningshow mit drin.

Hier geht's direkt zum Video-Livestream der Radio-Sendung

Du willst noch mehr von den Moderatoren erfahren?



Hier mehr Infos zu Nette, Lukas, Cora und Benedikt.