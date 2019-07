Kein Bock mehr alleine zu reisen? Hier findest du einen Reisepartner für deinen nächsten großen oder kleinen Trip.

Reisen ist ja eigentlich ziemlich geil. Aber was ist, wenn keiner deiner Freunde mit will und du nicht alleine auf ein großes Abenteuer willst? Es gibt verschiedene Portale auf denen du ganz easy nach einem passenden Reise-Buddy suchen kannst. Wohin die Reise gehen soll, ist erstmal egal. Vom Wochenendtrip in die Großstadt, bishin zur Backpacker-Tour durch Asien - du bestimmst wo es hingehen soll.

Um dir die Suche einfacher zu machen, gibt es ein paar coole Seiten, auf denen du easy nach deiner nächsten Reisebegleitung suchen kannst.