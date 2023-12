Manchmal fehlen einem die Worte dafür, um die Situation zu beschreiben, in der man sich gerade befindet. In Russland hört man deswegen aktuell oft: „Die Zeiten sind nun mal so, wie sie sind.“ Das erzählt uns Journalistin und Auslandskorrespondentin Hannah Wagner. Sie arbeitet bei der Deutschen Presse-Agentur und lebt in Moskau, denn sie sagt: Aktuell ist es wichtiger denn je, kritisch aus dem Land zu berichten.

Walerija und Vika möchten in der Frage der Woche einen Einblick in die Lebensrealität Russlands bekommen und wollen von Hannah wissen: Wie hat sich ihr Leben seit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine verändert? Hannah erzählt uns von Freund*innen, die ins Exil geflohen sind, einem Gefühl der Isolierung und der Anspannung, ihren Job ausüben zu können. Wie offen wird über den Krieg gesprochen? Wie viel Befürwortung, Protestaktionen oder Schweigen nimmt sie wahr?

Wir blicken auch auf die LGBTQ-Community in Russland, die jetzt als „extremistisch“ eingestuft wurde. Für viele queere Menschen in Russland sorgt diese Entscheidung für Wut und Angst.

Und auch im Internet haben viele Menschen Angst, ihre Meinung zur Politik zu äußern. Aber wie gehen sie überhaupt online? Im Njetztalk erzählt Hannah von semi-erfolgreichen russischen Social Media-Alternativen, von VPN-Schlupflöchern, oder von „Fake-Bildschirmen“.

Am Ende des Gesprächs ist es für uns alle schwer, uns Russlands Zukunft vorzustellen. Das Einzige, was klar ist: Hannah wird so lange es geht bleiben, um zu berichten.

Habt ihr Gedanken zu der Folge? Schickt uns gerne eine Nachricht an

njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Hannah auf Instagram: https://www.instagram.com/___hannuschka___/

„Inside Russia: Alltag in Putins Reich“ von ARTE: https://www.youtube.com/watch?v=L1OBJS8Y_D8

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 29. Oktober 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.