Hier lernst du Freunde in Mannheim kennen!

Auf der Suche nach coolen Leuten? Wenn du in Mannheim durch Schule, Uni oder Arbeit niemanden kennst, könnte das hier was für dich sein!

Auf der Suche nach coolen Leuten? Wenn du in Mannheim durch Schule, Uni oder Arbeit noch niemanden kennst, könnte das hier was für dich sein!

Ich habe in Mannheim studiert, aber viele Freunde sind danach wieder weggezogen. Dann habe ich mich schon relativ einsam gefühlt.

Wer nicht gerade studiert oder von der Schule noch Leute kennt, findet vermutlich nicht so schnell Anschluss in einer neuen Stadt. Auch wenn es 'ne Stadt mit so geilen Leuten ist, wie in Mannheim. Viele versuchen dann erstmal über Hobbys neue Leute kennenzulernen. Wer aber noch was anderes probieren will, könnte mal die Facebook-Gruppe "Neu in Mannheim" abchecken.

Keiner muss alleine sein. Hier gibts Tipps gegen Einsamkeit!

Was geht bei der Gruppe "Neu in Mannheim"?

Ob im Winter Weihnachtsmarkt, im Sommer Baggersee oder was ganz anderes. Die Leute aus der Gruppe treffen sich zu ganz verschiedenen Unternehmungen. Ist also für jeden was dabei!

Wer steckt hinter der Gruppe?

Im Moment leiten Kevin und Rouven die Gruppe. Die beiden kennen sich sogar durch diese Gruppe und sind inzwischen beste Freunde. Das ist natürlich Motivation für Kevin und Rouven die Gruppe am Laufen zu halten.

Wie so ein Treffen aussieht, checkt ihr einfach mal im Video oben ab! 👆