Das sind die besten Filme über Einsamkeit

"Ein bisschen Melancholie ist manchmal ok" - haben Kraftklub gesagt. Und Recht haben sie! Zumindest was Filme angeht. Hier sind 9 Filme über Einsamkeit für melancholische Stunden.

Klar, wenn wir mal traurig sind und uns einsam fühlen, dann ist eine richtig gute Komödie à la "Hangover" genau das Richtige. Es gibt aber auch Filme, die das Gefühl von Einsamkeit perfekt einfangen und uns trotzdem irgendwie happy zurücklassen. Diese neun Filme sind perfekt für melancholische Stunden:

🏠🎈 Oben

Mal Hand aufs Herz: Beim Anfang von Oben muss doch jeder heulen, oder? Die Geschichte von Carl, der nach dem Tod seiner geliebten Frau Ellie mit seinem Luftballon-Haus nach Südamerika reist, lässt einem das Herz aufgehen. Aaaach. 😍

👩‍🚀 Gravity

Wenn es um Einsamkeit geht, dann ist das All der absolute Endgegner. Die beklemmende Isolation im luftleeren Raum erlebt Dr. Ryan Stone hautnah, als sie bei ihrem ersten Weltraumeinsatz von herumfliegenden Satellitenteilen von ihrem Spaceshuttle getrennt wird. Ungebremst treibt sie in die ewige Dunkelheit ab, während wir uns auf unserer Couch zwar sicher, aber plötzlich ganz klein fühlen.

🌊 Swiss Army Man

Zugegeben: Der Trailer spiegelt den Film nicht perfekt wider. Manch einer könnte sogar von einer Slapstick-Komödie ausgehen. Swiss Army Man erzählt aber eine richtig deepe Geschichte über Freundschaft, Einsamkeit und Selbstliebe. Eine absolute Filmperle!

🤖 Wall-E

Zehn Jahre ist es schon her, seit Wall-E rauskam - und wir Trottel müllen unseren Planeten immer noch voll. Während wir heute noch im Müll leben, ist die Erde im Film aber schon aufgegeben worden. Wall-E ist der letzte, der die Stellung hält und seit 700 Jahren verzweifelt versucht, den Planeten aufzuräumen.

🏐 Cast Away

Die verlassene Insel ist ein Einsamkeits-Klassiker. In Cast Away spielt Tom Hanks einen modernen Robinson Crusoe, der nach einem Flugzeugabsturz jahrelang auf so einer einsamen Insel hockt. Irgendwann fasst er den Mut, auf einem selbstegbauten Floß zu fliehen. Bis es allerdings soweit ist, lernt er alle Facetten des Alleinseins kennen. #Wilson

👫🧠 Vergiss mein Nicht

Klar, Trennungen sind schmerzhaft. Aber würdet ihr deshalb eure Erinnerungen aus dem Gedächtnis löschen lassen? Vergiss mein Nicht behandelt die Themen Trennung und Einsamkeit mit viel Fingerspitzengefühl und wirkt dabei unglaublich real.

👽 Der Marsianer

Dieser Moment, wenn du plötzlich aufwachst und bemerkst, dass du völlig allein bist. Auf dem Mars. So einen Moment hat Matt Damon im Film The Martian. Nach einem Sandsturm muss sein Team den Planeten spontan verlassen, während er verletzt zurück bleibt. Während wir wahrscheinlich komplett durchdrehen würden, nimmt er seinen Zwangsurlaub mit Humor.

🧟‍ I Am Legend

Allein unter Zombies zu sein, macht kein Spaß. Auch wenn man einen Hund als besten Freund dabei hat. Will Smith spielt in I Am Legend den letzten Bewohner in New York City, der nicht auf Menschenfleisch abfährt. Das Gute an der Sache ist: man kann auch mal im Mustang auf Rotwildjagd gehen. Mitten in Manhattan.

🏞 Into the Wild

Der Film über den den 22-jährigen Aussteiger ist absolut perfekt für Leute, die schon immer davon träumen, einfach die Welt zu entdecken. Into the Wild zeigt, dass man auch in einsamen Stunden nie ganz alleine ist. Nur das Ende des Films stört ein bisschen. 😁