Mit unserer App und auch mit den Sprachassistenten kannst du jetzt noch einfacher unsere Musik, Playlists und Sprechstunden hören!

"Alexa" und "OK Google"

Du hast einen Alexa-Lautsprecher oder Google Home zu Hause und willst DASDING per Sprachbefehl hören? Kein Problem: "Alexa, spiele DASDING" oder wenn du eine spezielle Sendung hören willst, kannst du natürlich auch nach Chillout oder dem Partybash verlangen. Mit "OK Google, frage nach dem aktuellen Song" bekommst du außerdem direkt Name und Interpret - ziemlich praktisch! Hier kannst du den Skill von uns aktivieren!

Hier nochmal ein paar Sätze zum Sceenshotten:

"Alexa" und "OK Google"



... spiele DASDING!“

... sprich mit DASDING!" (unsere Google Action)

... spiele Chillout von DASDING“

... spiele Partybash von DASDING“

... spiele Sprechstunde von DASDING“

... frage DASDING nach dem aktuellen Song“ / „…dem Moderator?“

... frage DASDING nach Staus auf der A6"

Die DASDING App für Android und iPhone downloaden

Wenn du nicht ganz so neumodisch unterwegs bist, dann kannst du aber natürlich auch einfach 24/7 unsere DASDING App hören und dir außerdem alle Sendungen 7 Tage lange offline verfügbar machen.

Visual Radio und viele mehr über Apple TV

DASDING Visual Radio mit dem Blick direkt ins Studio bekommst du mit der neuen Apple TV App. Mit deinem Apple TV (3. Generation oder neuer) kannst du dir die App ganz einfach direkt im App Store runterladen.