Morgens klarkommen

100 Jahre nicht mehr gesehen! (Also fast) Eure njetten Mädchen sind zurück und haben Gesprächsbedarf. In vielen Bundesländern geht die Schule wieder los und auch in Russland ist der 1. September nicht nur Schulanfang für das ganze Land, sondern auch „Tag des Wissens“ und ein großer nationaler Feiertag. In der Frage der Woche erinnern wir uns an unsere Schulanfänge und möchten klären: Welche Dinge, Erlebnisse, ungeschriebenen Gesetze oder Traditionen in der deutschen Schule waren für uns und unsere Eltern eigentlich merkwürdig? Vika hat 4 Schuljahre in Russland mitgemacht und musste sich in Deutschland an einiges gewöhnen. Warum kriegen die Schülerinnen und Schüler die Geschenke und nicht die Lehrkräfte? Wieso singt man zu Beginn der Unterrichtsstunde? Und wieso wird so wenig gelesen? Auch Walerijas Familie hatte Startschwierigkeiten mit dem deutschen Schulsystem, die beim Kugelschreiber angefangen und beim mathematischen Rechenweg aufgehört haben. Im Njetztalk blicken wir nach Russland und in die Ukraine. Während in Russland der Schulstart dieses Jahr viele kriegsbezogene Veränderungen mit sich bringt, sollen viele ukrainische Schulkinder seit Beginn des Angriffskrieges wieder in Präsenz in die Schule gehen. Und das, obwohl der Angriffskrieg noch allgegenwärtig ist. Das möchte auch die ukrainische TikTokerin @ksymova betonen.

Hier kommt ihr zum besprochenen Video: https://www.tiktok.com/@ksymova/video/7270917587633065248?lang=de-DE

Hier gibt es mehr Infos zum Schulanfang in der Ukraine: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-schulanfang-101.html

Wenn ihr Fragen, Gedanken oder Sprachnachrichten loswerden wollt - schickt uns gerne eine Nachricht an: njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 29. August 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

+++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.