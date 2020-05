Im neuen Samstagabend bei DASDING bringen dich Kai und Max jede Woche rein ins Partyleben oder Couchzone. Egal, ob Streamingtipps für den Abend oder "seriöse" Outfitberatung - die zwei sind für dich da und haben sogar Geschenke mitgebracht!

❗ Jeden Samstagabend zocken Kai und Max mit dir. ❗

Unter anderem spielen Kai und Max im Streamingquiz mit dir um Gutscheine für dein Lieblingsstreamingportal. Sie erzählen dir eine Geschichte und wenn du rauskriegst, wer von beiden diese erlebt hat, gewinnst du! Ganz easy. 👌

Oder: Du kannst auch eine exklusive DASDING-Tasse gewinnen: Die Beiden blättern in einer Klatschzeitschrift und lesen dir eine reißerische und viel zu übertriebene Überschrift vor. Wenn du errätst, was wirklich dahinter steckt, gewinnst du die Tasse. Und die ist echt cool.

So bist du in der Show dabei!

Das Wichtigste: DASDING am Samstagabend ist die Show, in der du zu Wort kommst! Kai und Max wollen deine Stimme. Also schreibe ihnen für deinen Streamingtipp oder einfach nur so zum Quatschen. Schick' einfach eine WhatsApp ins Studio: 0172 10 10 951.

Hier geht's direkt zum Video-Livestream von DASDING

Sei dabei! Ab sofort jeden Samstag von 18-21 Uhr bei DASDING.