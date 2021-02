Ja, richtig gelesen! Wir schenken dir einen Tag, den ihr als Paar oder Best Buddies nicht vergessen werdet: Einen ganzen Kinosaal nur für euch. Ihr bestimmt natürlich, welche Filme ihr euch reinziehen wollt, Snacks und Getränke gehen auf uns und in manchen Kinos könnt ihr sogar eure Konsole mitbringen und zocken 🤩

So - nun zu den Facts, wie du dir den Kinosaal saven kannst: Als erstes füllst du das Formular unten aus 👇 und sagst uns, in welchem der Kinos du gerne einen Tag lang chillen willst und vor allem, wen du damit zum Valentinstag überraschen willst - und warum gerade dein Best Buddy oder deine Partnerin/ dein Partner das mehr verdient hat, als alle anderen ❤️

Mit etwas Glück rufen wir dich dann an und dann zockst du im Radio gegen einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin um den Kinosaal. Und zwar spielen wir "Autoplay": Wir haben mehrere kurze Ausschnitte aus verschiedenen Filmen hintereinander geschnitten und spielen sie euch vor. Danach nennt ihr nacheinander die Filme, die ihr erkannt habt. Wer als letztes noch einen weiteren Film nennen kann, gewinnt den Kinosaal für das beste Geschenk zum Valentinstag ever!

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen

Der Gewinn wird von den Cineplex Kinos kostenlos zur Verfügung gestellt.

