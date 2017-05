3. Liga? Da pfeifen wir drauf! So geht Klassenerhalt in Lautern.

Die Abstiegsangst geht um. :soccer: :soccer: :soccer: Schaffen die roten Teufel den Klassenerhalt und bleiben in der zweiten Fußball-Bundesliga? :pray:

Abstiegskampf

:anguished: Noch steht der 1. FC Kaiserslautern in der Zweitliga-Tabelle auf Platz 14. Die roten Teufel haben in dieser Saison 38 Punkte geholt. Zu wenig, um sicher in der Liga zu bleiben. :hushed:

Kellerduell bis zur letzten Sekunde

:scream: Sollten Arminia Bielefeld oder 1860 München drei Punkte holen und der FCK verlieren, rutschen die Lautrer auf den Relegationsplatz ab. Damit das nicht passiert, muss ein Sieg her! :v:

Endspiel gegen Nürnberg

:thinking: Anpfiff der Zweitligapartie auf dem Betzenberg am Sonntag ist um 15:30 Uhr. Gegner des 1. FC Kaiserslautern ist der 1. FC Nürnberg.

3. Liga? Da pfeifen wir drauf!

:stuck_out_tongue_winking_eye: Man nehme... wir haben eine äußerst ernst zu nehmende :grin: Zutatenliste zusammengestellt, mit der einzig möglichen Überschrift: HOW TO KLASSENERHALT! :sunglasses: :soccer: :goal: