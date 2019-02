Bei dir steht ein Date an? Dann check doch mal diese Dating-Spots rund um Kaiserslautern. Egal, ob erstes Date oder Langzeit-Liebe, hier liegt Liebe in der Luft!

1. Romantischer Spaziergang mit Weitblick: Humbergturm 🌲

For all those who miss the sun . . . #throwback #sunsetporn #sunset #naturephotography #natureporn #roamtheplanet #weroamgermany #folk #pfälzerwald #humbergturm #lautern #bluesky #summerday #summervibes arthur.mull, Instagram, 9.1.2019, 15:59 Uhr

Du bist gerne in der Natur? Dann lade dein Date doch auf einen Spaziergang zum Humbergturm ein! Beim Spaziergang durch den schönen Pfälzerwald könnt ihr ausgiebig quatschen. Besteigt dann noch die 163 Stufen des Humbergturms. Belohnung: ein romantischer Blick über ganz Kaiserslautern.

2. Love is in the air: TwentyOne-Lounge im Rathaus 💋

Kaiserslautern am Abend vom Restaurant 21⠀ Credits: Andreas Gläser⠀ ⠀ #Kaiserslautern #Apostelkirche #Kotten #Abend #Nacht #Beleuchtung #Stimmung #Überblick #Bebauung #Westpfalz #Weite #Ferne #21Kaiserslautern #Pfalzliebe #Westpfalz #Heimat westpfalz, Instagram, 24.9.2018, 15:02 Uhr

Ihr wollt nicht kilometerweit durch den Wald spazieren, habt aber trotzdem Bock auf einen coolen Blick über ganz KL?! Dann ist die "TwentyOne-Lounge" im Rathaus der perfekte Ort für euch. Genießt gemeinsam die Aussicht aus dem 21. Stock und schwebt (fast) auf Wolke 7!

3.Zwischen Himmel und Hölle: FCK-Stadion ⚽

Mit dem FCK geht ihr garantiert durch Himmel und Hölle. Warum nicht gemeinsam bei einer Partie im Fritz-Walter-Stadion?

4. Liebe geht durch den Magen: Café Susann & Brauhaus ☕ 🍹

Late breakfast. French toast, pumpkin spice latte and pesto sandwiches. Life is good. ☕🌱 #veganessen #veganleben #vegangermany #deutschlandisstvegan #whatveganseat #healthychoices #veganblogger #veganfood #plantbased #healthybreakfast #nourishyourbody #goodmoodfood #veganinspo #fuelyourbody #veganfoodie #eatplantsnotfriends #fortheanimals #bestofvegan #veganfoodspot #wholefoodsplantbased #veganforhealth #cafésusann veganfoodandbunnies, Instagram, 9.12.2018, 13:32 Uhr

Wenn du dein Date zum Essen ausführen willst, haben wir da ein paar coole Locations in Lautern.

Im "Café Susann" kannst du zum Beispiel bei gesundem Frühstück gemeinsam in den Tag starten. Oder ihr genießt mittags einen der selbst gemachten Kuchen. Flirten lässt sich's auch beim Abendessen und einem leckeren Drink. Beispielsweise im "Brauhaus Markt".

5. Romantische City: Volkspark oder Stadtpark🌺🌻

Beide Parks liegen quasi mitten in der City. Dreht gemeinsam ein paar Runden und füttert die Enten am Schwanenweiher im Volkspark.

Einfach immer schön... unser #Schwanenweiher 😍 Wo seid ihr am liebsten in #Lautern ? . . . #wirsindlautern #lautre #pfalz #westpfalz #kaiserlautern #natur #schwan #zusammenlautern #pfälzerwald #park #heimat #heimatliebe #chillen #spazieren #fun #ktown #animals wirsindlautern, Instagram, 4.12.2018, 9:45 Uhr

Oder füttert euch selbst bei einem gemütlichen Picknick im Stadtpark.

6. Tierisch verknallt: Zoo Kaiserslautern 🦓

Zu Besuch bei den Lemuren ————————————————————————— #lemuren #slowloris #nature #color #nachwuchs #animals #animals #zooanimals #sony #lovelyanimals #cutenessoverload #friendsofmill #animalsco #yourshotphotographer #nature_cuties #FurrendsUpClose #petco #petoftoday #pets_of_our_world #animallovestory #sony70200f4 #sony6500 #kaiserslautern #pfalz lorismaki, Instagram, 15.7.2018, 21:33 Uhr

Wer nicht nur Enten im Park sehen will, fährt am besten nach Siegelbach in den Zoo. Hier verliebt euch bestimmt nicht nur in die süßen Kattas! ;)

7. Für Schüchterne: Dunkel-Golf oder Escape-Room ⛳🔎

Du bist schüchtern, willst deinem Date aber trotzdem etwas Cooles bieten? Wer bereit ist, etwas in die Tasche zu greifen, hat noch zwei coole Möglichkeiten: Lernt euer Date bei einer Partie Dunkel-Golf genauer kennen. Oder befreit euch gemeinsam aus dem Escape-Room.

8. Action in der Kletterhalle 💪

Für die, die voll auf Action stehen: Geht doch Klettern in der Kletterhalle in Kaiserslautern.

9. Verlieben unterm Sternenhimmel: Sternwarte Zweibrücken ✨

Der Nachhauseweg is noch besser, als gedacht....#starwars #r2d2 #sternwartezweibrücken #stargazing #feierabend gerlinde_gesagt, Instagram, 28.8.2018, 16:48 Uhr

Es ist fast nichts romantischer, als gemeinsam die funkelnden Sterne am Himmel zu beobachten. Wenn du und dein Date dafür gerne ein bisschen Fahrtzeit in Kauf nehmt, empfehlen wir die Sternwarte in Zweibrücken. Da könnt ihr die Sterne unter freiem Himmel beobachten oder durch ein Teleskop. Ein Plus: Star-Wars-Fans kommen hier auch auf ihre Kosten. Die Sternwarte trägt nämlich den R2D2-Look!