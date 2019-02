Richtig gut in etwas sein, das wollen wir alle von uns behaupten können. Jonathan aus Kaiserslautern kann das! Er ist Karate-Weltmeister und will jetzt zu Olympia.

Jonathan aus Kaiserslautern hat es geschafft. Er ist unter anderem Karate-Weltmeister und will 2020 nach Tokio zu den Olympischen Spielen.Seine Idole: Klar, Bruce Lee und Jackie Chan!

Aufgeben ist keine Option

Sein Trainer hat ihm am Anfang gar keinen Leistungssport zugetraut. Dem hat er dann aber das Gegenteil bewiesen. Denn Jonathan hat so ziemlich alles gewonnen, was man an Meisterschaften und Wettbewerben gewinnen kann. Checkt seine ganze Story oben im Video!