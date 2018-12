Was macht die Polizei eigentlich den ganzen Tag? Weil sich das so ziemlich jeder schon mal gefragt hat, hat die Polizei in Kaiserslautern zwei Insta-Cops an den Start geschickt. Die beiden Polizisten Isabel und Felix geben bei Instagram einen Einblick in ihren Job.

Isabel (isabel_polizeikl) und Felix (felix_polizeikl) sind beide bei der Kaiserslauterer Polizei und seit Juli die ersten Instagram-Polizisten in Rheinland-Pfalz. Als Insta-Cops zeigen sie, was sie bei der Lauterer Polizei den ganzen Tag machen. Wir sind ganz normale Streifenpolizisten. Besonders ist nur, dass wir unser Handy dabei haben und damit Fotos oder Videos machen, um die User vor Ort mitzunehmen. Felix Die Insta-Cops helfen auch online Verkehrsunfälle, Polizeikontrollen, riesige Aktenstapel auf dem Schreibtisch - Isabel und Felix zeigen bei Instagram nicht nur Fotos von ihrem Alltag als Polizisten. Sie haben auch immer ein offenes Ohr für ihre Abonnenten. Mir schreiben oft Mädchen, die Probleme in der Schule oder mit ihren Eltern haben. Wir versuchen dann gemeinsam Lösungen für die Probleme zu finden. Isabel

Isabel und Felix haben als Insta-Cops inzwischen mehrere tausend Abonnenten. Ob sie sich jetzt total fame fühlen und ob sie Extra-Kohle verdienen, das seht ihr im Video!