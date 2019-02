Kalau und Helau: Das geht an Fasching in Kaiserslautern und Umgebung!

28. Februar: Altweiberfasching in Niederkirchen ✨

In Niederkirchen geht's an Altweiber immer richtig ab. Dieses Jahr gern gesehen: die Darth Vaders, Luke Skywalkers und Stormtrooper der Westpfalz. Motto in Niederkirchen ist nämlich "Star Wars: Das Erwachen der Altweiberfastnacht". Um es mit den Worten von Jedi-Meister Yoda zu sagen: „Auf Altweiber gehen du musst, junger Padawan!“ Los geht's um 19 Uhr in der Westpfalzhalle in Niederkirchen.

Check im Video, was letztes Jahr bei Altweiber in Niederkirchen abging! 😎

Make #Niederkirchen great again??? Von wegen!!! Dank euch ist und bleibt Altweiberfasching Niederkirchen immer great! #Altweiber #Fasching #Fastnacht #Helau #Kalau #MakeNiederkirchengreatagain DASDING Kaiserslautern, Facebook, 9.2.2018, 14:16 Uhr

28. Februar: Altweiber beim KVK 🥂

Knock knock we're about to get shell shocked 🐢 tatjanatravels, Instagram, 23.2.2017, 20:17 Uhr

Auch in Kaiserslautern gibt's ne mega Altweiber-Party! Der KVK feiert in der Kalause und im großem Festzelt. Ab 19:11 Uhr!

2. März: Straßenfasnacht in Kusel 💫

Einmal quer durch Kusel geht's am 2. März. Kostümiert und gut gelaunt, versteht sich! 😁 Start: 10:11 Uhr am Kuseler Bahnhof.

2. März: Fasching feiern in Dansenberg 🍻

HEUTE IST FASCHING Ab 19 Uhr ist Einlass, Happy Hour bis 21 Uhr. Zusammen mit den Favorits freuen wir uns auf Euch! Die Abendkasse hat ab 19 Uhr geöffnet. Es sind noch Tickets verfügbar. #TuSFasching #SeeräuberAhoi tus04_dansenberg, Instagram, 10.2.2018, 12:24 Uhr

Der TUS Dansenberg lädt Faschingsverrückte am 2. März zur großen Feierei ein. 20:11 Uhr geht's los und zwar in der TUS-Sporthalle.

2. März: Vermoddelte Gaudi-Party in Pirmasens 🎉

Clown 🤡, Prinzessin 👸, Zauberer 🧙‍♂️ oder Fee 🧚‍♀️? Ganz egal, welches Kostüm: Wer vermoddelt ist, ist bei der Gaudi-Party beim TVP Pirmasens gern gesehen! Start: 20:11 Uhr beim Turnverein Pirmasens.

2. März: Nachtumzug in Merzalben 🌌

Faschingfeiern mal anders? Dann ab nach Merzalben! Beim Nachtumzug "Merzalber Neecher" wird im Dunkeln auf den Dorf-Straßen gefeiert. Nach dem Umzug geht die Feierei auf dem Kerweplatz und im Sportheim weiter! Start ist um 19:11 Uhr in der Merzalber Hauptstraße.

4. März: Rosenmontagsfete in Kibo 🎈

Der WAHNSINN!! Am heutigen Start des Vorverkauf haben wir fast 1.000 Karten an das Narrenvolk gebracht! Vielen Dank für Eure Treue und Vertrauen. Und vielen Dank auch für Eure Geduld - aber die Anzahl muss dann auch erstmal aus dem Drucker raus 👍 Weitere Infos zum Vorverkauf folgen zeitnah. #karnevalinkibo #vorverkauf #begeistert #thistimeoftheyear kibo_karneval, Instagram, 15.12.2018, 13:28 Uhr

Närrisch wird's am 4. März auch in Kirchheimbolanden. Da gibt's DIE Rosenmontagsparty der Nordpfalz! Wann? 14:11 Uhr. Wo? Stadthalle Kibo.

5. März: Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein 🎆

Westricher Fastnachtsumzug SWR

🚗🚙🚐 Am 5. März Faschingsdienstag 👉 Westricher Fastnachtsumzug! 14:11 Uhr startet die Straßenparty in Ramstein. Los geht's in der Nähe des Bahnhofs in der August-Süßdorf-Straße.

5. März: Karnevalsumzug in Zweibrücken 🎊

Fasenachtsfeierei gibt's auch auf den Zweibrücker Straßen. Der Karnevalsumzug startet um 14:11 Uhr in der Saarlandstraße und zieht dann quer durch die Stadt bis in die Schillerstraße. Danach wird in der Zweibrücker City weitergefeiert, u.a. am Herzogplatz.