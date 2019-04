Alle sind mega heiß auf Game of Thrones. Bald kommt die finale Staffel unserer absoluten Lieblingsserie. Wir finden ja, man hätte GoT durchaus auch in Kaiserslautern drehen können...

Wir haben mal unsere Photoshop Skills ausgepackt und was gebastelt. Game of Thrones in Lautern. Geht nicht?! Geht doch! Überzeugt euch selbst! 🤓 Klickt mal durch unsere Galerie! ☝