Durch den Wald spazieren oder auf einer Wiese chillen machen viele gern. Aber in der Natur leben, könnten nur die wenigsten. Janne und Josua aus Kaiserslautern machen genau das.

Sie leben auf ihrer eigenen kleinen Gemüsefarm in Olsbrücken in der Nähe von Kaiserslautern. Auf die Idee gekommen sind sie auf ihrer Weltreise von 2017 bis 2018. Da sind sie auf einer Farm in Indien gelandet und haben dort überwiegend in der Natur gelebt. Das hat Janne und Josua durch und durch fasziniert. 😍

"Es kam dann recht schnell der Gedanke, das selbst zu machen." Josua

Schlafen im Tipi

Zurück von ihrer Weltreise entscheiden sie sich auch in Deutschland naturnah zu leben. 🌲🌳🌿 Sie ziehen recht schnell auf ein Grundstück der Familie in Olsbrücken. Dort leben sie ganz nach dem Rhythmus der Sonne und schlafen in einem Tipi, also einem Zelt. 🏕️ Dieses Leben unter freiem Himmel lieben die beiden.

"Wir beobachten manchmal Rehe und manchmal werden wir auch von Rehen beobachtet." Janne

Leben als Selbstversorger

Dort, wo Janne und Josua leben, bauen sie auch Gemüse an - zum Beispiel Karotten, Tomaten, Gurken und Salat. 🥕🍅🥒🥬 Davon ernähren sie sich hauptsächlich.

Mehr von Janne und Josua und ihrem naturnahen Leben in Olsbrücken siehst du im Video. 🎞️