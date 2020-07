Michaela aus Enkenbach-Alsenborn ist Pilotin. Damit hat sie sich einen Traum erfüllt. Doch dann kommt die Corona-Krise und darunter leidet auch die Flugbranche.

Bis zum Abitur und auch kurz danach wusste Michaela nicht so genau was sie eigentlich beruflich machen will. Viele kennen das. ;) Eine Reise nach Amerika bringt Michaela dann Klarheit. Sie will Pilotin werden! Ab Sommer 2017 geht sie in die Flugschule, um den Flugschein zu machen. Das ist teuer und schwer. Michaela lernt teilweise 13 Stunden am Tag!!! Aber Pilotin zu werden, ist ihr Traum.

Pilotin auf der Boing 737

Alle Mühe lohnt sich und Michaela bekommt den Flugschein und kurze Zeit später einen Job bei der Lufthansa-Tochter SunExpress Deutschland. Dort steuert sie eine Boing 737 - unter anderem nach Ägypten, Italien und Spanien.

Das ist immer noch total surreal für mich und begeistert mich immer wieder! Michaela

Helferin in der Corona-Krise

Als die Corona-Krise kommt, ist Michaela als Pilotin auch unterwegs. Sie holt im März zum Beispiel gestrandete Urlauber aus Mallorca zurück nach Deutschland. Kurz danach wird allerdings der Flugbetrieb von SunExpress Deutschland eingestellt. Keine Flieger gehen mehr und die Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt.

Michaela verliert ihren Job

Im Juni verkündet Lufthansa, dass SunExpress Deutschland wegen der Corona-Krise geschlossen wird. 1.200 Menschen verlieren ihren Job - auch Michaela.

Es ist gerade eine schwierige Situation für beide Seiten - Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Keiner weiß, wie es weitergeht. Michaela

Für Michaela steht eins fest: Sie will Pilotin bleiben und hofft ganz bald auf einen neuen Job. Ihre ganze Geschichte siehst du im Video.