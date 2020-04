Das steckt hinter NFC

NFC kommt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für "near field communication", also Datenübertragung auf kurzer Distanz. Mit einem NFC-Chip können Daten kontaktlos per elektromagnetischer Induktion ausgetauscht werden - allerdings nur über kurze Strecken von wenigen Zentimetern. Dieser internationale Übertragungsstandard kommt heutzutage in vielen Bereichen zum Einsatz. NFC-Chips sind zum Beispiel in vielen Smartphones verbaut. Auch die neueste Generation von EC-Karten nutzt die Technik zum kontaktlosen Bezahlen. In diesem Fall werden die Daten verschlüsselt.