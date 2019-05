Havva Nur Yasar ist Schülerin in Bruchsal. Seit einem Jahr arbeitet sie im Jugendgemeinderat mit und hat dort gesehen, wie viele wichtige Dinge der Gemeinderat entscheidet.

Am Sonntag sind Kommunalwahlen - auch bei uns in der Region. Jeder ab 16 kann wählen und auch wenn viele eher die Europawahl als wichtig ansehen, ist die Kommunalwahl auch für jede Stadt und Gemeinde auf ihre Art wichtig.



Wie wichtig, das erzählt uns Havva. Sie macht Politik für junge Menschen und sitzt deswegen seit einem Jahr im Jugendgemeinderat. Der arbeitet mit dem "erwachsenen" Gemeinderat zusammen und spricht Themen an, die für Schüler wichtig sind. Und die von den Erwachsenen vielleicht manchmal vergessen oder für nicht so wichtig erachtet werden.