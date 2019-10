Endlich mal wieder was los in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe! Die BEGINNER haben am Donnerstag fetten Hip Hop geliefert.

Kaum jemand hat deutschen Hip-Hop so geprägt wie DJ Mad, Denyo und Eizi Eiz. Seit 1991 feilen sie an ihrem ganz speziellen Style und haben in ihrem Genre mehr erreicht als von ihnen selbst jemals vorgesehen war. Bock auf geile Konzerte? Hier zum Ticketshop! Und der Erfolg geht weiter! Nach 13 Jahren folgte im August 2016 ihr neues Album „Advanced Chemistry“ und ging direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Der Song "Ahnma" wurde mit mittlerweile 35 Millionen Clicks zum Überhit 2016. Und auch live geben die BEGINNER alles! Check oben die Galerie des Konzerts in Karlsruhe.