Ihr wollt an Fassnachd nicht nur Fassnachdskiechle sondern auch so richtig abfeiern? Hier erfahrt ihr wann und wo die coolsten Fassnachds-Partys steigen!

Schlumpelball in Durlach am Schmutzigen Donnerstag,

28. Februar

Bunt und ausgelassen wird's beim Schlumpelball der KaGe 04 in Durlach. Da tanzen Eigenkreationen wie der Imker und die lebendige Dusche neben Klassikern wie Bienchen oder Hexe. Los geht's ab 20 Uhr in der Festhalle in Durlach.

Ettlinger Faschingsnacht am Samstag,

2. März

Frohes neues Jahr!🍀🎊 Wir hoffen ihr hattet alle schöne Feiertage und seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und kaum sind die Feiertage vorbei steht auch schon Fasching wieder vor der Tür!🎭 Für die Faschingsnacht gibt es ab Samstag (12.01.2019) Karten zu kaufen. ☺️ Wir freuen uns auf euch!🤩 Schelle Olé! #ettlingermoschdschelle #ettlingen #fasching moschdschelle, Instagram, 6.1.2019, 16:37 Uhr

Spaß, Gaudi, Tanz und ganz viel Unterhaltung gibt's am Samstag in der Ettlinger Stadthalle. Die Ettlinger Moschdschelle laden zum Halli Galli ein. "Hit-Werkstatt" sorgt für gute Musik und DJ Nino Biagio sorgt für Stimmung auf der Aftershow-Party. Los geht's um 20:11 Uhr.

Fasching vs Bad Taste und 90s meets Assischlager,

Samstag 2. März

Faschingskostüm oder doch lieber im Bad Taste Look? Im Gotec Club steigt die dicke Faschingsparty und du kannst zu 90er Hits und Assischlagern abdancen. Um 22 Uhr geht's los und feiern kannst du bis in die Morgenstunden.

Grötzinger Fasenachtsobend der Hottscheck-Narrenzunft,

Rosenmontag 4. März

Die klassische Narren-Feierei gibt's am Fasenachtsobend in Grötzingen. Jung und Alt, Hexenballett und Hexenjugend tanzen für dich. Wenn du selbst das Tanzbein schwingen willst, dann heizen "Magic Music-Team" dir richtig ein. Los geht's um 20:11 Uhr in der Emil-Arheit-Halle.

Kater-Bowlen am Aschermittwoch,

6. März

Auch Fassnachd geht einmal zu Ende. Nur doof, wenn der Kater noch bleibt... Macht aber nichts, deinen Kater kannst du den ganzen Mittwoch beim Kater-Bowlen auskurieren. Entspannen beim Virgin-Cocktail und den anderen beim Spielen zu sehen oder doch selbst die Bowlingkugel werfen?! Bowlen kannst du den ganzen Aschermittwoch im Lago.