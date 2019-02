An diesen sechs Dating-Spots in Karlsruhe ist der besondere Moment garantiert! Ob erstes Date oder schon lange zusammen, an diesen Orten verliebst du dich nochmal komplett neu.

1. Für den romantischen Blick in die Ferne: Der Turmberg Von hier oben sieht die Welt ganz anders und vorallem wunderschön aus, oder? Kommt hoch auf den Turmberg und genießt die Aussicht und die winterliche Stimmung. Probiert unseren ausgezeichneten Glühwein und viele viele leckere Speisen. #andersaufdemturmberg #sörenanders #winterzauber #durlach #turmberg #karlsruhe #durlachturmberg #herrlicheaussicht #karlsruherecken #karlsruhefood #karlsruhefoodguide #badischeweinstrasse #baden #badenwürttemberg #exploregermany #bestplacestogo #bestplacesgermany #pfalz #bruchsal #badenbaden andersaufdemturmberg, Instagram, 16.11.2018, 18:55 Uhr Romantischer geht es kaum! Mit der Turmbergbahn, dem Bähnle, gemeinsam hoch auf den Turmberg fahren und von dort aus den wunderschönen Blick auf Karlsruhe, Durlach und die Rheinebene genießen.

Mit ein paar Snacks im Gepäck wird euer Date auf dem Turmberg zum kleinen romantischen Picknick. Um den Ausflug noch ein bisschen abenteuerlicher zu gestalten, solltet ihr aber auf jeden Fall die 126 Stufen der Turmberg-Ruine hochlaufen. Oben angekommen, könnt ihr auf der großen Aussichtsplattform chillen und gemeinsam entdecken, was es alles zu sehen gibt. 2. Für das romantische Date in der Innenstadt: der Gutenbergplatz Kaffeeduft liegt in der Luft 🌤 lisas.minutiae, Instagram, 13.5.2018, 19:00 Uhr Wenn ihr auf der Suche nach einem belebten Plätzchen für euer Date seid, verabredet euch auf dem Gutenbergplatz. Er liegt mitten in der Weststadt, rundherum tolle Häuser und in der Mitte ein Brunnen, wo ihr euch entspannt hinchillen könnt. Direkt danaben ist das Café Juli mit tollem Kuchen. Oder ihr setzt euch draußen zur Osteria oder ins Carpe Diem. Bei schönem Wetter sitzen viele Leute auf dem Gutenbergplatz. Das macht euer Date etwas lockerer und ihr habt genügend Gesprächsstoff. 3. Fürs Händchenhalten in eisiger Kälte: Eislaufen auf dem Schlossplatz #коньки #выходные #karlsruhe dimasey74, Instagram, 28.1.2018, 1:56 Uhr Im Winter solltet ihr euch mit eurem Date zum Eislaufen verabreden. Vor dem Schlossplatz gibt es jährlich eine riesige Eislaufbahn auf der ihr eure Kufen über das Eis kratzen könnt. Und wenn ihr nicht so virtuos auf dem Eis unterwegs seid, dann umso besser - ihr könnt ja einfach Händchen halten, damit ihr sicher über das Eis kommt ;)

Abends ist die Eislaufbahn wunderschön beleuchtet und neben den 2.000 Quadratmetern Eisfläche, gibt es auch einen Eislauf-Rundweg unter der Baumallee, der den romantischen Winter-Spaziergang auf Schlittschuhen garantiert. 4. Für den richtigen Liebestrank: KofferRaum und Wohnzimmer Liebe geht durch den Magen, klar! Aber es muss ja nicht immer ein teures Dinner sein, ein Getränk tut es ja auch! #party#drinks#fun#saturday#night#cocktails#saturdaynight misspunica, Instagram, 14.2.2016, 14:32 Uhr Wenn ihr euer Date mit einem außergewöhnlichen Cocktail verzaubern wollt, dann ist der KofferRaum der beste Ort dafür. Die kleine Bar in der Nähe des Stephansplatzes hat eine gemütliche Atmosphäre und viele kreative Cocktails zu bieten. Coffee. What else? ☕️ #coffee #love #wohnzimmer ysm_klcr, Instagram, 20.10.2017, 19:29 Uhr Ihr seid eher für alkoholfreie Getränke bei eurem Date? Dann solltet ihr ins Wohnzimmer gehen. Wie der Name des Cafés schon vermuten lässt, findet ihr hier gemütliche Sessel und Couches. Ein kuscheliges Ambiente - die perfekte Grundlage also für ein entspanntes und lockeres Date. 5. Für die richtige "Beleuchtung" beim sommerlichen Date: Die Schlosslichtspiele Wie könnte eine Woche besser starten als mit dem Besuch der SCHLOSSLiCHTSPIELE! 😍🎬 #schlosslichtspiele Foto: ARTIS - Uli Deck @zkmkarlsruhe schlosslichtspielekarlsruhe, Instagram, 30.7.2018, 16:19 Uhr Treffen bei Kerzenschein ist was für Anfänger? Dann trefft euch im Sommer einfach bei den Schlosslichtspielen!

Dabei wird die Fassade des Karlsruher Schlosses zu einer riesengroßen Leinwand für außergewöhnliche Lichtprojektionen. Mit einer Picknick-Decke könnt ihr es euch auch auf der Wiese vorm Schloss so richtig bequem machen. Und keine Sorge, hier fallt ihr nicht auf und seid ein Paar unter vielen. 6. Für den Ausflug auf dem Wasser: Ruderboot fahren in der Günther-Klotz-Anlage #weekend#sunday#familietime ❤ simonakissinger, Instagram, 9.9.2018, 17:37 Uhr Dass Bootfahren super romantisch sein kann, wissen wir spätestens seit dem Disneyfilm "Arielle, die Meerjungfrau". Also ab auf den See und der Ruderspaß mit eurem Date kann beginnen! Und am besten rudern könnt ihr natürlich auf dem idyllischen See in der Günther-Klotz-Anlage. 7. Für ein Date mit einem Hipster: Die Open-Codes-Ausstellung im ZKM #zkm #zkmkarlsruhe #digital #opencodeszkm #codes #museum #visitmuseum #letters #monitor #chandelier #lights srp_dcknhff, Instagram, 5.10.2018, 17:45 Uhr Die geniale ZKM-Ausstellung hat eine ganz spezielle Atmosphäre - genau richtig für das etwas andere Date. Es gibt coole Nischen, in die man sich setzen kann. Eintritt und Kaffee sind übrigens kostenlos. Die Open-Codes-Ausstellung ist noch bis 7. April zu sehen.