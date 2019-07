Die Stimmung beim Parkplatzfest und Unifest in Karlsruhe war der Hammer. Die Bilder von der Party und natürlich auch von dir und deiner Crew gibt es hier.

Gleich zwei große Studentenpartys in Karlsruhe an einem Wochenende: Beim Parkplatzfest in der Willy-Andreas-Allee und beim Unifest am KIT ging die Post ab - und ihr wart mit dabei!