Das Karlsruher Schloss wird zur riesigen Leinwand: Auch dieses Jahr bieten die Schlosslichtspiele wieder eine krasse Show. Wir waren beim Auftakt dabei!

"Hate comes late - Love comes first" - das ist das Motto der Schlosslichtspiele in diesem Jahr. In fünf neuen Shows geht es unter anderem um die Entstehung des Lebens und der Erde. Die Bilder werden auf die Schlossfassade projiziert und passen sich perfekt an das Gebäude an - Millimeterarbeit vom Feinsten!

Kostenlose Shows

Die Show ist kostenlos und bis zum 15. September zu sehen - täglich bei Einbruch der Dunkelheit. Wer will, kann dabei auf dem Schlossplatz picknicken oder einfach nur chillen! Die Schlosslichtspiele gibt es seit 2015.