Hochschulsport ist in Corona-Zeiten deutlich eingeschränkt. Damit die Fitness nicht auf der Strecke bleibt, haben Sportstudenten des Karlsruher Instituts für Technologie ihre Fitnesskurse kurzerhand ins Netz verlegt. Extra für DASDING haben sie ein Home-Workout mit drei Übungen zusammengestellt, mit dem sich auch jeder Sportmuffel zu Hause fit halten kann.

Normalerweise bietet das Walk-In vor Ort Kurse an, um Kraft, Fitness und Ausdauer zu trainieren. Jetzt haben die Trainer nach Insta gewechselt.

Dahinter steht das "Zentrum für Fitness, Gesundheit und Diagnostik" des KIT. Die Trainingsfläche liegt seit dem Start der Corona-Pandemie brach, aber die Trainer bieten ihre Workouts jetzt auf Instagram an.

Home-Workouts bei Instagram

Unter @walk_in_karlsruhe finden alle User Workouts für den ganzen Körper, die man zu Hause nachtrainieren kann. Das sagt Andy von Walk-In über die Situation:

Ich denke wir haben momentan zwei Extreme: Die Leute, die sich noch mehr bewegen als ohnehin schon, und die, die viel weniger machen, weil sie beispielsweise im Homeoffice sitzen und gar nicht mehr rauskommen.

Die Trainer sind auch Wissenschaftler

Dabei versuchen die Trainer auch nicht, das Rad neu zu erfinden. Was ihre Methode von anderen Fitness-Plattformen unterscheidet, ist der wissenschaftliche Background: So gibt es bei Walk-In jede Woche einen "Science-Sunday" mit Fachwissen zum menschlichen Körper.

In Kooperation mit dem Hochschulsport entsteht so auch ein einheitlicher Trainingsplan, in dem jede Woche ein- bis zweimal jede Muskelgruppe trainiert wird.