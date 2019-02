📷 @george_oldman . 🇺🇸 The Lorelei rock near Sankt Goarshausen in the Middle Rhine Valley belongs to the most dangerous stretches of the Rhine. 🏞 There are many tables and myths about the rock, which tourists like to visit nowadays. This is what the lookout point you see in this picture is for. 🌳 Thank you to @george_oldman for sharing this amazing view on the Lorelei! 😊 . 🇩🇪 Der Felsen Loreley bei Sankt Goarshausen im Mittelrheintal gehört zu den gefährlichsten Abschnitten des Rheins. 🏞 Viele Sagen und Mythen ranken sich um Felsen, den Touristen heutzutage gerne besuchen. Aus diesem Grund gibt es die Aussichtsplattform, die ihr hier sehen könnt. 🌳 Danke an @george_oldman für diesen grandiosen Blick auf die Loreley! 😊 _______ #visitrlp #loreley #loreleyfelsen #lorelei #mittelrheintal #middlerhinevalley #rheinlandpfalz #rlp #rhinelandpalatinate #meinrlp #rlperleben #rlplovers #mittelrheinstagram #beautifuldestinations #romanticgermany #thewanderco #enjoygermannature #naturelovers #travel_2_germany #srs_germany #deutschland_greatshots #ig_europe #sharegermany #map_of_europe #duitsland #visitgermany #meindeutschland #germanytourism #deutschlandkarte