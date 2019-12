Höhenangst, fehlende Körperspannung und der Lieblingsort ist die Couch – das ist Aline. Keine guten Voraussetzungen für Kunstturner Angelo Schall, der unserer DASDING-Reporterin einen Salto beibringen soll.

Der Kopf muss mitspielen, der ist beim Kunstturnen richtig wichtig. Man muss einfach mental voll da sein! Angelo Schall

Immerhin hat Angelo reichlich Erfahrungen und traut sich die Herausforderung durchaus zu. Kunstturnen gehört seit fast 20 Jahren fest zu seinem Leben.

Kunstturner Angelo Schall trainiert sechs Mal pro Woche DASDING

Sein Großvater hat die Kunstturnvereinigung in Koblenz gegründet, sein Vater ist aktuell Cheftrainer und Angelo turnt begeistert in der zweiten Bundesliga. Unsere Reporterin wird es wohl nicht mehr auf sein Niveau schaffen, so viel sei gesagt.