Neu und mit viel Bass - New Horizons Festival!

Premiere auf dem Nürburgring: 150 DJs und verrückte Bühnendekos haben aus dem Nürburgring ein elektronisches Party-Wonderland gemacht. Hier gibt’s die Fotos vom New Horizons Festival.

150 DJs an den Turntables in sieben Areas machen die Kultrennstrecke in der Eifel zwei Tage und drei Nächte lang zur Elektro-Partymeile - all das vor fantasievollen Kulissen. Beim ersten New Horizons Festival haben am Freitag unter anderem Felix Jaehn und Robin Schulz aufgelegt. Vorbild ist das Festival Tomorrowland in Belgien.