Dass diese Story mal noch ein Happy End kriegen würde… Fabiennes Haus im Ahrtal wurde durch die Flutkatastrophe im letzten Jahr verwüstet. Beim Aufräumen lernt sie Fluthelfer Steffen kennen - und verliebt sich in ihn. Jetzt bekommen die beiden sogar ein Baby.

Drei oder vier Tage, nachdem sie aus ihrem Haus gerettet worden war, kam Fabienne aus Kreuzberg zurück. Der Kühlschrank musste noch leergeräumt werden, als Schutz vor Ratten.

Mit der Mülltüte in der Hand steht sie zum ersten Mal vor Fluthelfer Steffen. Während der Aufräumarbeiten teilen sie in den nächsten Wochen Kaffee und Mittagspausenzeit - bis Fabiennes Freundinnen das mit den beiden in die Hand nehmen.

Steffen war eigentlich immer in meiner Nähe - und das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen. Oder ich wollte das nicht wahrhaben. Meinen Mädels ist das aber aufgefallen, dass er irgendwie versucht, Kontakt zu mir zu haben. Sie haben dem Ganzen einen Hieb gegeben und ihm meine Handynummer zugesteckt.

Steffen selbst kommt aus Ingelheim und pendelt jeden Tag nach Kreuzberg. Um ihm den Weg zu ersparen, lädt Fabienne ihn irgendwann ein, mit zu ihrer Familie an die Mosel zu kommen, wo sie selbst nach der Flut untergekommen war. Damit beginnt die Lovestory.

Inzwischen ist Fabienne schwanger und die beiden haben geheiratet.

Fabiennes Fazit nach diesen krassen Monaten?

Dass man nicht auf irgendwas warten sollte! (…) Man sieht ja, was wirklich passieren kann, wie schnell Menschenleben auf dem Spiel stehen bei so einer Katastrophe. Ich habe das gefunden, was ich immer gesucht habe.

Heute sagt Fabienne, dass sie durch Steffen in der Situation nicht das Negative gesehen hat, sondern das Positive: "Also wäre er nicht da...Er hat mich da schon so'n bisschen aufgefangen, das muss man schon sagen."

Mehr Stories aus der Region bekommst du hier bei @wirsindkoblenz!