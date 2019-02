Wer wäre nicht gerne ein Star? Wir haben Apps für dich getestet, mit denen du checken kannst, welchem Star du ähnlich siehst.

Haben wir nicht alle diesen Freund, der sich diesen einen Spruch IMMER anhören muss? "Ey, du siehst doch aus, wie xy?!"

Es gibt ein paar Apps, mit denen du abchecken kannst, welcher Star dir oder deinem Kumpel ähnlich ist.

ConCrafter testet auf YouTube die Website "Celeb Like Me"

Der deutsche YouTuber "Concrafter" hat sich vermutlich genau die selbe Frage gestellt und hat die Website "Celeb Like Me" getestet. Dort nimmt er Fotos von anderen berühmten YouTubern, wie BibisBeautyPalace, und checkt ihren Star-Doppelgänger.

Welcher Star sieht dir ähnlich? Diese Apps verraten es dir!

1️⃣ Celebs like me (Website)

Wie geht's?

Ganz easy über deinen Browser. Egal, ob auf deinem Handy oder am PC. "Use your own photo" anklicken und Foto hochladen

Wie gut ist die Seite?

Funktioniert ganz gut! Dir wird eine Auswahl an Promis angezeigt, die dir zu soundsoviel Prozent ähnlich sieht.

Wo kriege ich die Seite her?

Einfach diesem Link folgen und loslegen!

2️⃣ Wie sehe ich aus? (für iOS)

Wie geht's?

In dieser App lädst du einfach ein Foto von dir hoch und die App spuckt aus, wie welcher Star du aussiehst.

1. Einstellen, ob du Mann oder Frau bist

2. Foto machen oder aus Galerie wählen

3. Kategorie wählen, mit welchen Stars du verglichen werden möchtest (z.B. TV Stars, Game of Thrones, Supermodels usw.)

Wie gut ist die App?

Klappt eigentlich ganz gut. Der Nachteil ist allerdings, dass du für jede Auswertung mit virtuellen Coins zahlst. Wenn du keine Coins mehr hast, musst du dir erst lästige Werbevideos angucken, mit denen du wieder Coins sammelst. Außerdem ist das eine amerikanische App. Deswegen sind keine deutschen Promis im Pool.

Wo kriege ich die App her?

Die App gibt es kostenlos für iOS. Allerdings nur werbefrei, wenn du zahlst.

3️⃣ Google Arts & Culture (für Android & iOS)

Wie geht's?

Diese App sucht dir zwar keine Doppelgänger unter den Stars, dafür aber Personen aus der Zeitgeschichte, die auf Gemälden verewigt wurden.

1. "Art Selfie jetzt starten"

2. Kamera öffnet sich und du machst ein Selfie von dir

Wie gut ist die App?

Mega witzig und auch ein bisschen gemein! Dir wird eine Auswahl an Gemälden angezeigt, denen du ähnlich siehst. Die App zeigt dir auch an, zu wie viel Prozent du einer Person auf einem Gemälde ähnlich siehst.

Wo kriege ich die App her?

Die App gibt es kostenlos für Android und iOS.

4️⃣ TwinsOrNot (für Android und iOS)

Wie geht's?

Mit dieser App kannst du selber schauen, ob du mit deinem Lieblings-Star verwandt bist.

1. Foto von dir selbst hochladen

2. Foto von anderer Person hochladen (eben deinem Lieblingsstar zum Beispiel)

3. "Analyse" klicken

Wie gut ist die App?

Es geht so! Du bekommst immer ziemlich hohe Prozentzahlen der Übereinstimmung angezeigt. Fynn Kliemann ist zum Beispiel zu 100 Prozent mit Alle Farben verwandt. Die sehen sich aber auch verdammt ähnlich?! 🤔

Wo kriege ich die App her?

Die App gibt es for free für Android und iOS von verschiedenen Anbietern.