Instagram testet gerade, dass Likes nicht mehr für alle sichtbar sind. Du sollst nur noch liken, weil dir ein Foto oder Video wirklich gefällt und nicht, weil es Hunderte vor dir schon gelikt haben.

Mal ehrlich: Wir alle freuen uns, wenn wir viele Likes bekommen. Sie zeigen, wie beliebt und erfolgreich unsere Beiträge sind. Doch die Online-Expertin Jane Manchun Wong hat einen Test in der Instagram-Android-App entdeckt – und da sind die Like-Zahlen nicht mehr sichtbar! 😱

Unter dem Post wird keine konkrete Like-Zahl angezeigt. Nur wenn du selbst ein Bild gepostet hast, kannst du sehen, wie viele Likes du bekommen hast und von wem. Deine Abonnenten sehen dann höchstens noch, welchen Freunden der Beitrag ebenfalls gefällt – aber keine Zahlen.

Instagram will damit die Inhalte in den Mittelpunkt stellen und dir als Nutzer den Druck nehmen:

Wir wollen, dass sich deine Follower auf das fokussieren, was du teilst und nicht darauf, wie viele Likes deine Posts bekommen. Instagram

Die Reaktionen auf den Insta-Test gehen weit auseinander. Viele finden es richtig gut, denn unsichtbare Likes heißt auch: Man vergleicht sich nicht mit anderen. Das sei besser für die Psyche, unsere Stimmung und unser Selbstwertgefühl kann von der Anzahl der Likes beeinflusst werden. 💆 💆‍♂️

Andere sehen in dem Test eine Gefahr, vor allem für das Influencer-Marketing:

Likes gehören quasi zur Bewerbung von Influencern: Sie zeigen, wie erfolgreich Instagrammer sind. Wenn die Likes nicht mehr für alle sichtbar sind, wird es schwieriger für Firmen, Influencer zu finden. Denn was sichtbar bleibt, ist die Anzahl der Follower – und die können gekauft sein. Wer ist fake? Wer ist real? Nicht mehr so einfach, herauszufinden. 🤔

Wie ernst ist es Instagram?

Die Version wird gerade noch intern entwickelt und nicht öffentlich getestet. Ob es so tatsächlich bald in deiner Instagram-Feed so aussieht? Abwarten, Tee trinken… und am besten mit Humor nehmen wie er:

Wer bekommt mehr Likes: Kylie Jenner oder du? Niemand wird es je erfahren... 😅