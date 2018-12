Gamer können sich freuen: 2019 wird ein richtig gutes Jahr! Wir stellen die Games vor, für die das Weihnachtsgeld richtig angelegt ist.

Klar, 2018 kamen richtig fette Games raus: "Red Dead Redemption 2" oder auch "God of War" haben mega Bock gemacht. Doch auch 2019 warten geile Spiele auf uns. Zum Beispiel das heiß erwartete Androiden-Epos "Cyberpunk 2077"! Wir können es kaum noch erwarten!

Das sind die neuen Games 2019, auf die wir uns am meisten freuen:

1️⃣ Metro Exodus

Die Videospiele-Reihe Metro basiert auf den ultraspannenden dystopischen Romanen des russischen Autors Dmitri Gluchowski. "Metro Exodus" ist der dritte Teil und schließt an das Buch "Metro 2035" an. In der Metro-Saga ist die Erde nach einem Atomkrieg unbewohnbar geworden und die letzten Überlebenden mussten in die U-Bahn-Katakomben flüchten.

Wann kommt's raus:

Am 15. Februar ist es schon soweit! Für PC, Xbox One und PS4.

2️⃣ Cyberpunk 2077

Das Entwicklerstudio CD Projekt Red hat sich in der Gaming-Szene durch die Witcher-Serie einen Namen gemacht. Sie stehen für super herausgearbeitete Charaktere und Storys mit viel Liebe zum Detail. Jetzt wagen sich die polnischen Spiele-Entwickler an den Stoff der Zukunft. "Cyberpunk 2077" ist ein Open-World-Rollenspiel, das in einer dystopischen Androiden-Zukunft spielt. Klingt mega!

Wann kommt's raus:

Gibt leider noch kein offzielles Datum. Wird's aber für Xbox One, PS4 und PC geben.

3️⃣ The Last Of Us 2

Postapokalyptische Spiele sind schon immer sehr beliebt. Aber an die spannende Stimmung, die im Spiel "The Last Of Us" erzeugt wird, kommt fast nichts ran. Wie im ersten Teil spielt man auch bei "The Last Of Us 2" Ellie und kämpft sich durch ein Amerika voller Mutanten und Verbrecherbanden. Für alle, die Nervenkitzel mögen, ein absolutes Muss!

Wann kommt's raus:

Laut hartnäckigen Gerüchten schon im März 2019: Nur für die PS4.

4️⃣ Kingdom Hearts 3

Das Action-Rollenspiel "Kingdom Hearts" ist wohl eine der coolsten Gaming-Reihen überhaupt. Denn das Besondere ist, dass im Spiel Figuren aus ganz verschiedenen Disney-Filmen und zum Beispiel auch aus der Spielreihe "Final Fantasy" auftauchen. Die Hauptfigur Sora kämpft mit deren Hilfe gegen das Böse. Auch die Maps im Spiel sind an die Filme angelehnt: Man kämpft zum Beispiel auf Schiffen aus "Fluch der Karibik" oder in Eiswelten aus "Frozen". Der dritte Teil der Kollaboration von Square Enix und Disney wurde schon 2013 angekündigt, jetzt kommt er aber wirklich!

Wann kommt's raus:

Gleich zu Beginn des neuen Jahres: Am 29. Januar auf der PS4 und Xbox One.

5️⃣ Anno 1800

"Anno" ist eine der erfolgreichsten Strategiespiel-Reihen aus Deutschland! Im Spiel geht es immer darum, eine eigene Zivilisation in größtenteils unbekannten Gefilden aufzubauen. "Anno" lebt von seiner Liebe zum Detail und der logistischen Herausforderung, der sich der Spieler immer wieder aufs Neue stellen muss. Jeder Teil spielt in einer anderen Epoche. Es ging zum Beispiel schon um die Entdeckung neuer Welten um 1400 oder um die Besiedelung des Mondes im Jahr 2205. Der neue Teil spielt im Jahr 1800, also zur Zeit der industriellen Revolution! Wir freuen uns!

Wann kommt's raus:

26. Februar 2019 für den PC.

6️⃣ Resident Evil 2 - Remake

"Resident Evil" steht für: Spannung, Horror und Action pur. Und die Fans der Spielreihe bekommen davon einfach nicht genug! Es gibt mittlerweile schon sieben Teile. 2019 kommt jetzt ein Remake des zweiten Teils der Spielreihe raus. Wie im Original kämpft man sich mit Leon S. Kennedy und Claire Redfield durch Raccoon City. Und die Stadt ist natürlich voller Zombies! Sieht ziemlich vielversprechend aus und schon der Trailer sorgt für Gänsehaut.

Wann kommt's raus:

Am 25. Januar 2019 für PC, Xbox One, PS4.

7️⃣ The Division 2

Tom Clancy's "The Division" geht in die nächste Runde! Auch hier kämpf man sich durch eine postapokalyptische Welt, genauer gesagt durch das verwilderte Washington, das von einer Seuche heimgesucht wurde. Man spielt alleine, online mit Freunden im Team oder einfach jeder gegen jeden. Die Entwickler versprechen ein super detailliertes Amerika und viele Stunden Spielspaß. Finden wir gut, denn die Welt lässt sich eben nicht mal so auf die Schnelle retten.

Wann kommt's raus:

Release-Datum ist der 15. März 2019. Für PS4, Xbox One und PC.

8️⃣ Die Siedler

"Die Siedler" ist einer der allerersten Spieleklassiker aus Deutschland! 1993 wurde der erste Teil veröffentlicht und seitdem werden ohne Ende Bäume gefällt, neue Minen entdeckt und ganze Zivilisationen aufgebaut. Auch der neue Teil soll genau da anknüpfen. Die Entwickler wollen vor allem alte Spielsysteme optimieren, aber auch neue Features einbauen. Zum Beispiel soll die Logistik im Spiel komplexer werden und neue Möglichkeiten eröffnen. Die neue Engine sieht auf jeden Fall schon einmal sehr schön aus - macht Bock auf mehr!

Wann kommt's raus:

Fans müssen sich bis Herbst 2019 gedulden. Dann kommt es für den PC raus. Ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.